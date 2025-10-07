とちぎテレビ 子どもたちに障がい者スポーツへの理解を深めてもらおうと７日、小山市の小学校で車いすバスケットボールの体験教室が開かれました。 車いすバスケットボールの体験教室が開かれたのは、小山市の下生井小学校です。児童３３人が参加しました。障がい者スポーツに親しみ楽しむと同時に、多様な人たちへの理解を深めてもらうのが目的で、この小学校では３回目の開催になります。 講師