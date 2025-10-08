台風第２２号は、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 【台風22号（ハーロン）】右に急カーブ今後の進路を見る ［気圧配置など］非常に強い台風第２２号は、８日３時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでい