特別監察のため佐賀県警本部に入る警察庁の首席監察官ら＝8日午前佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正で、警察庁は8日、県警に対する特別監察を始めた。同庁付属機関の「科学警察研究所」のDNA型鑑定の専門家を派遣し、原因を改めて検証。再発防止策をまとめる。県議会は2日、第三者による調査を求める決議を全会一致で可決しており、外部検証の必要性を否定する警察当局としても厳しい対応を迫られた