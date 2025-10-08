警察車両の赤色灯8日午前3時15分ごろ、岩手県山田町で、男性から「妻を殺してしまった」と110番があった。住宅で60代男性が腹部、50代女性が背中から血を流しているのが見つかった。いずれも搬送時に意識がなかったという。宮古署は夫婦間の殺人未遂事件とみて捜査している。署によると、男女は2人暮らしとみられる。