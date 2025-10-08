フレッド・ラムズデル氏（ノーベル財団のホームページから）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク・タイムズ紙電子版は7日、坂口志文大阪大特任教授らとともに今年のノーベル生理学・医学賞に決まった米研究者フレッド・ラムズデル氏が、自身の受賞を知ったのは発表の10時間余り後だったと報じた。ハイキング中で発表者側からの受賞連絡の電話に気付かなかった。ラムズデル氏は「ノーベル賞を受賞するとは全く思っていなかった