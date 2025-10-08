ロシア・サンクトペテルブルク東郊の街で新兵募集の広告の前を歩く人々＝８月３０日/Anton Vaganov/Reuters（ＣＮＮ）ロシアの各州で、新規入隊者への給与が大幅に引き上げられている。アナリストによると、「イデオロギー的な」募集キャンペーンではもはやウクライナでの戦闘への意欲を高めるのに十分ではないという。複数の州がここ数日の間、入隊者数のてこ入れを念頭に入隊ボーナスを最大４倍に増額すると発表した。ロシアはウ