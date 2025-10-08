より精悍になったAMG CLE 53の特別仕様車 メルセデスAMG CLE 53 4マチック＋クーペ・マヌファクトゥーア エディション｜Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC＋ Coupé Manufaktur Edition 特別仕様車「マヌファクトゥーア エディション」のベースモデルは、CLEクーペのハイパフォーマンスモデル「AMG CLE 53 4MATIC＋クーペ（以下CLE 53クーペ）」。パワートレインは最高出