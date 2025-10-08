ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが８日、同局「あさイチ」でのゲスト紹介で珍しいミス。スタジオを爆笑に包んだ。この日は「台所のレギュラー食材でできる！お昼ごはん革命」と題し、専門家の助言や、管理栄養士によるアイデアレシピなどを紹介。「あさイチ流お昼ご飯革命、しっかりキャッチしてください！」とのナレーションでＶＴＲを結んだ。そしてスタジオでのゲスト紹介となったが、鈴木アナは「はい、今日のメニューは