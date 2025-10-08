「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（７日、ニューヨーク）５回戦制（３戦先勝）の第３戦が行われ、２連勝で突破に大手をかけているブルージェイズは初回、主砲のウラジーミル・ゲレロ内野手が先制２ランを放った。初回１死でシュナイダーが四球。ここでゲレロがヤンキース先発・ロドンの２ボールからの３球目、外角の１３４チェンジアップをとらえた打球が高々と上がり、左翼ブルペンに飛び込む先制