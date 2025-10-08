フリーアナウンサー羽鳥慎一は7日、自身がMCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）の放送中、この日伝えた自民党総裁選をめぐる報道内容の一部に誤りがあったとして訂正、謝罪の言葉を口にした。7日に正式発足した自民党役員人事の顔ぶれをフリップで伝えた際、国対委員長に就任した梶山弘志氏の写真部分に、前国対委員長の坂本哲志氏の写真を誤って掲載していたことを、アシスタントの松岡朱里ア