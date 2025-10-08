8日朝、三種町の国道7号でクマが車と衝突しました。運転していた人にけがはありませんでした。能代警察署の調べによりますと8日午前4時10分ごろ、三種町鹿渡字山谷村下の国道7号を八郎潟町方向から能代市方向に走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた潟上市の40代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルです。現場は秋田自動車道琴丘森岳インターチェ