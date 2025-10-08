7日午後、秋田市の秋田高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと7日午後1時半ごろ、秋田市手形字中台の秋田高校の教員が、校舎の中から敷地内にいる1頭のクマを目撃しました。体長は約50センチだということです。警察が注意を呼びかけています。