Ê¡²¬¸©·ÙÂçÌ¶ÅÄ½ð¤Ï8Æü¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÁðÌÚ¤ÎÏ©¾å¤Ç7Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢ÃË¤¬²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20¤«¤é30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¤Î¤ä¤»·Á¡£¿§ÉÔÌÀ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¿§ÉÔÌÀ¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¡£