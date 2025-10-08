タレントの見栄晴（58）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“芸能人生の恩師”でもある萩本欽一（84）との“親子再会”ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「欽ちゃんとボーちゃん」と題してつづり始めた。「大将(萩本欽一さん)とジョブックボーちゃん(2歳牝馬)に会いに、美浦黒岩厩舎に先日行って来ました。父ハービンジャー、母ジョブックコメンは3勝クラスまでいった大将の馬で、その初仔がボーちゃんです