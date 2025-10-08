◆第１２回角田商事杯日本少年野球東北中央支部・東北南支部新人大会▽決勝白河ボーイズ（東北南）５―１仙台中部ボーイズ（東北中央）（９月２１日・上山市民球場）２年生以下の新チーム初の公式戦となる第１２回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会で、仙台中部ボーイズ（東北中央）が準優勝した。エース左腕・日下蓮志（２年）が力投をみせた。秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会