◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ヤンキース―ブルージェイズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手が、ヤンキースとの地区シリーズ第３戦で、初回に先制２ランを放った。左腕ロドンの甘く入ったチェンジアップを捉えると、高々と舞い上がった打球が左中間の自陣ブルペンに飛び込んだ。３戦連発の一発。これでＰＳは３試合で８打点の大暴れとなった。ゲレ