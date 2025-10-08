※６時４７分に作成した下記記事内に誤字がありましたので修正して再送いたします 朝のドル円は１５１円９０銭前後＝東京為替 朝のドル円は１５１円９０銭前後での推移、海外市場で一時１５２円台。高市新総裁の下で日銀の早期利上げが難しくなったとの思惑がドル円を支えるほか、ドル自体がしっかりした動き。フランスの政局を警戒したユーロ売りドル買いなどが見られる。 USDJPY151.89（６時４７分時点）