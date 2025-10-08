ドル円１５２円３０銭前後、東京勢参加で円売り強まる＝東京為替 ドル円、クロス円が軒並みの上昇。東京勢参加を受けて円売りが強まっている。ユーロ円は史上最高値を更新する１７７円４３銭を付けた。 EURJPY177.37USDJPY152.30