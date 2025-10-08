この後政策金利が発表されるNZドルは対ドルで０．５７９０台、対円で８８円２０銭台推移＝東京為替 NZ中銀の政策金利がこの後１０時に発表される。前回に続いての利下げがほぼ確実と見られている。一部に０．５％の大幅利下げの期待も見られる。 NZDUSD0.5794NZDJPY88.25