大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで、身近な課題の解決を目指す中小企業の技術を紹介する展示が７日、始まった。４月の開幕から閉幕まで週替わりで約４３０社を紹介する企画「リボーンチャレンジ」の最終回で、今回は７４社が参加している。１３日まで。「困りごとを大阪の町工場が解決する」がテーマで、目玉の一つとして、府内の町工場１３社が共同開発する飛行船「Ｚｉｐａｎｇ（ジパング）」の模型が登場した。ヘ