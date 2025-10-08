モデルの朝比奈彩（32）の喜びの報告に、祝福の声が寄せられている。【映像】山下健二郎との夫婦ショット2021年7月、三代目J SOUL BROTHERSの山下健二郎（40）と、約2年間の交際を経て結婚したことをInstagramで発表した朝比奈。2024年3月に第1子、2025年6月には第2子の出産を報告していた。その後は、仕事で訪れたパリを満喫する様子や、デニムに黄色のトップスを合わせた私服ショットなどを投稿している。32歳の誕生日を報