国内価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格は、8日午前9時半の時点で前日より364 円値上がりして1グラムあたり2万1500円を突破し、2万1632円と最高値を更新しました。予想を超える売れ行きに製造が追いつかず、田中貴金属は、小型の金地金の販売を一時停止しています。アメリカで政府機関の一部閉鎖が長引く中、安全資産への需要が強まったことなどが要因です。