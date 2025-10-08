ソフトバンクグループは強弱観対立のなかやや売りに押される展開。前日に終値ベースで時価総額３０兆円大台に乗せマーケットでも注目度が高まっている。現状はトヨタ自動車に次いで時価総額ランキングの２位に浮上している。ソフトバンクＧはトランプ米政権肝いりの大規模ＡＩインフラ計画「スターゲート」でも米オラクル＜ORCL＞や米オープンＡＩなどとともに主導的なポジションにあり、米