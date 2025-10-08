きょう東証スタンダード市場に新規上場したサイプレス・ホールディングスは、公開価格と同じ７１０円ウリ気配でスタートし、その後は気配値を切り下げていたが、午前９時１０分に公開価格を３５円（４．９％）下回る６７５円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS