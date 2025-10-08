テイツーは反発している。７日の取引終了後に発表した９月の月次売上高が前年同月比１５％増となり、４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。中古ゲーム、中古トレカ、中古ホビーが対前年を上回り全体を牽引。また、前月に続き新品ゲーム、新品トレカが対前年を上回り、新品部門全体の売上増に貢献した。 出所：MINKABU PRESS