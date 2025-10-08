プロパストが大口の買い注文に寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートで大幅高となった。首都圏を中心にマンション開発を手掛けており、今期は大幅減益予想ながらＰＥＲやＰＢＲなどから割安感が強い。また、Ｍ＆Ａ戦略による業容拡大にも積極的で、７日取引終了後に、同社の建設業務発注先でもある小川建設（東京都新宿区）の株式を取得額合計４０億５６００万円（概算）でシノケングループから取得し子会社化する