[10.8 U-20W杯ラウンド16 ウクライナ 0-1 スペイン バルパライソ]U-20ワールドカップは7日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)が開幕し、スペインがウクライナを1-0で破ってベスト8進出を決めた。ラ・リーガ1部のベティスで今季すでに5試合に出場している左利き右ウインガーのFWパブロ・ガルシアが今大会2ゴール目となる決勝点を決めた。モロッコ、メキシコ、ブラジルと同居した“死の組”C組を3位で終えながら「各組3位の成