タビオが反発している。７日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算で、営業利益が３億５３００万円（前年同期比１５．４％増）と２ケタ増益となったことが好感されている。 都市部はインバウンド需要の増加により売り上げが好調に推移した一方、地方はインフレに伴う値上げが響き売り上げが減少したことで、売上高は７９億３７００万円（同０．３％減）と減収となった。ただ、直営店の売上比率やプロパー商品の構