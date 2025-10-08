三菱重工業が物色人気。売買代金首位を争うなか、株価は６日につけた最高値に肉薄している。きょうはＡＩ関連や半導体関連株に利益確定の動きが強まっており、防衛関連株が投資マネーの受け皿となっている。そのなか、同社は同テーマの旗艦銘柄として注目度が高い。また、７日に防衛省が他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力の手段となる長射程ミサイルに関して艦艇発射型の量産に着手したと発表しており、