監修医師：西野 枝里菜（医師）【経歴】 東京大学理学部生物学科卒 東京大学薬学部薬科学専攻修士課程卒 名古屋大学医学部医学科卒 JCHO東京新宿メディカルセンター初期研修 都立大塚病院産婦人科後期研修 久保田産婦人科病院 【保有資格】 産婦人科専門医 日本医師会認定産業医 子宮外妊娠の概要 子宮外妊娠とは、本来受精卵が着床すべき子宮内膜以外の部位に着床してしまう妊娠のことを言い、異所性妊娠とも言