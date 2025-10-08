【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが、TVアニメ『モンスターストライクデッドバースリローデッド』のオープニング主題歌となる最新曲「Monster」を、10月22日に配信リリースすることが決定した。 ■Da-iCE「Monster」は貴重な5人歌唱曲 本楽曲は、メンバーの岩岡徹と和田颯が制作を担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲