【ニューヨーク共同】坂口志文大阪大特任教授とともにノーベル生理学・医学賞に決まった米研究者ラムズデル氏がハイキング中で受賞連絡の電話に気付かず、受賞を知ったのは発表の10時間余り後だった。米紙が7日、報じた。