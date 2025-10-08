米国を主戦場にする女子ゴルフの西村優菜が７日、自身のインスタグラムを更新。「残り試合がどうなるかまだ分かりませんが、また予選会に挑戦しようと思っています」と記し、最終予選会Ｑシリーズ（１２月４日開幕、マグノリアグローブＧＣ）に出場する意向を示した。西村は４日（日本時間５日）に最終日を終えたロッテ選手権で今季最高の２３位。しかし、年間ランキングは１２７位までしか上げられず、今季残り試合の出場は微