秋元康氏プロデュースの男性６人組昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ（ショウワ）」が７日、香港コンベンション＆エキシビションセンターホール５ＢＣで初の海外ライブを開催。約４０００人が詰めかけた。初の海外ステージに緊張した様子の６人。メンバーが登場すると、大きな歓声に迎えられ、デビューシングル「君の王子様」「外せないピンキーリング」「ＤＥＳＩＲＥ」の全３曲を披露した。ＭＣはすべて広東語と英語で行