ちょっとしたソースや薬味を入れるのに使う小皿って、意外とテーブルに出番が多いアイテムですよね。毎日の食卓で使うものは使いやすさが決め手。セリアで見つけたガラス製のボウルは、注ぎやすい形状でソースやドレッシングなどに幅広く使えます。サイズ感が絶妙で、気づけばほぼ毎日使っている便利アイテムです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シズクボウル9cm（S）価格：￥110（税込）販売ショップ：セリア気づ