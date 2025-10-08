◆第３７回日本少年野球東日本選抜大会神奈川県支部予選▽決勝横浜緑ボーイズＡ１０―６横浜泉中央ボーイズＡ＝６回時間切れ＝（９月２７日・瀬谷本郷球場）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会（１１〜１３日、郡山・ヨーク開成山スタジアムほか）の組み合わせが決まった。神奈川県支部では決勝が行われ、横浜緑ボーイズＡが横浜泉中央ボーイズＡを下し優勝。横浜緑は２０１５