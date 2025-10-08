テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、第２９代総裁に選出された高市早苗前経済安全保障担当相を特集した。番組には専門家として政治解説者の篠原文也氏がスタジオ出演。司会の羽鳥アナに「高市さんを４０年以上取材されてきました政治解説者の篠原文也さんです」と紹介すると、篠原氏はそれを遮るように「取材というよりも政治家になる以前から知っているという方が正確だと思います」と注