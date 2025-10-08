◆米大リーグ地区シリーズ第３戦タイガース―マリナーズ（７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）マリナーズのＥ・スアレス内野手が、２点リードの４回にソロを放った。右腕フラーティの真ん中高めの直球を左中間スタンドに運んだ。両軍無得点の３回には、３安打で２点を先取した。先頭ロブレスが二塁打で出塁すると、クロフォードの左前打。ロブレスは三塁に止まったが、左翼から本塁へ悪送球となり、本塁に突入