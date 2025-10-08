【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】国内男子ゴルフ人気低迷の打開策…名前と顔を知られたプロがほとんどいない堀琴音が優勝した日本女子オープンの会場（兵庫・チェリーヒルズGC）は、ナショナルオープン開催へ向けて2023年からコース改造を行いました。見た目が美しい舞台でしたが、夏場の厳しい暑さにより、硬くて速いグリーンに仕上げることはできず、選手からは「メジャーらしくないセッティング」との声も聞か