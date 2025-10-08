カンボジアに旅行に出かけた後、行方不明になっていた40代の韓国人男性が昏睡状態で見つかった。7日、韓国の全州（チョンジュ）MBC（文化放送）によると、在カンボジア韓国大使館は、行方不明となっていたイさん（42）が昏睡状態でカンボジア・プノンペンのコサマック病院の集中治療室に入院していると家族に知らせた。連絡を受けた家族は現地へ向かっており、患者の状態を確認した後、韓国に帰国して治療を続けることを希望してい