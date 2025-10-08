秋を迎え、食欲旺盛になる時期になりました。ついつい食べ過ぎてしまっている人もいるのではないでしょうか。また、寒暖差や気圧の影響で顔や足にむくみを感じたりしている人も少なくないと思います。そこで、食べ過ぎを防止するツボや、顔や足のむくみに効果が期待できるツボについて、「alba（アルバ）暁子鍼灸治療院」（東京都杉並区）の、柔道整復師で鍼灸師の山田暁子さんに聞いてみました。「ツボ」を取り入れて、より健康