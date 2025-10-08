5日放送の「一茂×かまいたち ゲンバ」（日本テレビ系）で新たなビジネス計画を話したのが、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）。一茂はかまいたちの濱家隆一（41）と山内健司（44）とスパイスカレー店を訪れた際に話したのが、フードトラックでの“だしカレー店”の出店計画だった。【もっと読む】「俺は帰る！」長嶋一茂“王様気取り”にテレビ業界から呆れ声…“親の七光だけで中身ナシ”の末路しかし、「危なそうな