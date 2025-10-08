ハリウッドスターのシルヴェスター・スタローン演じるマフィアがオクラホマ州のタルサを舞台に、自らの帝国を築き上げていく姿を描いた大人気クライムアクションドラマ『タルサ・キング』のシーズン3が、10月10日（金）よりParamount+にて独占配信開始となる。スタローンがキャリア史上初めてドラマ作品の主演に選んだ本作を手掛けるのは、破竹の勢いでドラマ業界を席巻している“ドラマ界の帝王”テイラー・シェリダンだ。そんな