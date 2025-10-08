株式会社バンダイは10月7日、「ONE PIECEカードゲーム」公式サイトおよび公式Xにて、当初「マクドナルド ハッピーセット」で配布を予定していたプロモーションカードの新たな配布方法を発表。日本マクドナルド株式会社との協議の結果、「大会参加記念品」および「カード購入特典」として配布されることが決定しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■大会参加記念品としての配布まずは、全国の公式大会