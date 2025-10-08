東京・原宿竹下通りにオリジナルチョコバナナ専門店「DIP ME BANANA（ディップミーバナナ）」が10月6日（月）オープン！アメリカで話題のフローズンチョコバナナが楽しめる日本初の専門店として、東京に初上陸。トッピングやソースを選んで、自分だけのチョコバナナを作ることができますよ。竹下通りに「DIP ME BANANA」がオープン東京・原宿竹下通りにオープンした「DIP ME BANANA」は、アメリカで人気を集めるチョコバナナを、日