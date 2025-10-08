食欲の秋、行楽の秋。そして、バーベキューの秋！今年はサンマも豊漁で、夜風に当たりながら炭火で堪能すれば、もう極楽は確約されている。ただ、昨今のバーベキュー事情から切り離せない話題となってしまっているのが、禁止区域での火おこしやゴミの不法投棄などの迷惑行為である。昭和であれば、食べ残しを土に埋めて帰ることも当然だったかもしれないが、今では熊害の観点からはっきり禁止されている場所も少なくない。