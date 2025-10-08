9月30日、公正取引委員会は芸能人と芸能事務所の契約をめぐる不当な慣行を是正するための指針を発表した。移籍や独立したタレントのテレビ出演を妨害する行為、一方的に芸名の使用を制限することの禁止などがまとめられている。近年、独立するタレントは増加傾向にあり、事務所と対立する例もある。元放送作家・鈴木おさむ氏はSMAPの独立騒動を思い起こさせるこの動きは「芸能界に大きな変化をもたらす可能性がある」と指摘する