伊東市では10月12日告示・19日投開票で市議選が行われるが、田久保市長派の候補者が7人以上当選しなければ、不信任案を再提出されて市長の座を追われる可能性が濃厚に。前橋市では、小川市長が公約に掲げていた市民とのタウンミーティングが中止されるなど、市政運営に大きな支障をきたしている。ジャーナリストの岩田明子氏はその背景に「地方政治への関心低下とモラル崩壊がある」とみる（以下、岩田氏の寄稿）。◆地方政治