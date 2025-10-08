読売ジャイアンツ・田中将大投手が25年9月30日の対中日ドラゴンズ戦に先発登板。6回2失点のピッチングで今季3勝目を挙げ、ヤンキース時代の78勝と合わせ、日米通算200勝を達成した。ジャーナリストの森田浩之氏は「先発完投型を体現した田中の記録は、野球界の時代の区切りとなる可能性が高い」と評する。（以下、森田氏による寄稿）◆田中以降はもう現れない？巨人の田中将大投手が日米通算200勝を達成した。この金字塔を打