「晩餐ブルース」 メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバー"タクヤ"として活躍する一方、俳優としても着実にキャリアを重ねてきた草川拓弥。10月16日(木)よりスタートする主演ドラマ「地獄は善意で出来ている」に続き、来年1月期には、中島歩とのW主演となるドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」が控えており、"俳優・草川拓弥"としての存在感はますます増している。特に、後者は連続テレビ小説「ばけばけ」